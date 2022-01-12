Польский эксперт раскрыл денежную схему Запада в борьбе с Россией

Деньги, которые Запад предоставляет Украине на подготовку к гипотетической войне с Россией, позднее возвращаются в виде оплаты военных заказов. Об этом рассказал польский аналитик Конрад Рэнкас.

По его словам, сообщения о якобы возможном нападении России на Украину не имеют ничего общего с реальностью. Рэнкас отметил, что «при желании после утренней переклички в Ростове российские солдаты съедят ланч в Харькове, пообедают в Киеве и еще успеют попить чай во львовских кафе».

При этом аналитик обратил внимание на то, что Запад начал постепенно признавать голословность своих обвинений. В то же время эксперт заверил, часть своих задач мнимая «российско-украинская война» уже выполнила.

«Деньги, которые Запад «одалживает» Киеву, возвращаются обратно в виде оплаты военных заказов, бизнес процветает, а ВПК с услужливыми СМИ подсчитывают прибыли», — заключил Рэнкас в интервью изданию «Украина.ру», опубликованном 11 января.

Ранее, 11 января, газета Politico рассказала о том, что Соединенные Штаты в рамках «тайной помощи» Украине на $200 млн собираются передать ей радарную систему и морское оборудование, взятые у Пентагона. Когда именно начнутся поставки, издание не уточнило.

За день до этого журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд заявила, что администрация Соединенных Штатов тайно одобрила дополнительную оборонную помощь Украине в размере $200 млн. По ее словам, решение было принято в конце декабря 2021 года.

Вместе с тем 31 декабря 2021 года президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии у США планов на размещение ударных наступательных вооружений на Украине. В свою очередь, Путин подчеркнул, что итогом совместной работы Москвы, Вашингтона и НАТО должны стать твердые гарантии непродвижения альянса дальше на восток.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.