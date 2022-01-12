На Ямале спасли блуждавшего три дня по тундре мужчину
Экстренные службы спасли на Ямале местного жителя, который три дня скитался по тундре. Об этом сообщило 11 января на своем сайте Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа (ГКУ «Ямалспас»).
«Наиболее продолжительной и сложной в январе 2022 года стала операция по спасению 66-летнего коренного северянина в Пуровском районе. С 6 по 9 января девять бойцов «Ямалспаса» и трое поисковиков «Лиза Алерт» искали мужчину, у которого в районе озера Пякуто сломался снегоход», — рассказали в аварийной службе.
Мужчину всё же удалось спасти. По его словам, ему пришлось укрываться от 40-градусных морозов в пойме реки. Ямалец считает, что именно одежда из оленьих шкур не давала ему замерзнуть и спасла от гибели.
Северянин отказался от помощи медиков и даже не простудился, несмотря на то что трое суток провел в тундре при экстремальных температурах.
Ранее, 18 ноября, сотрудники управления МВД по Томской области спасли из тайги травмированного мужчину.
Мужчина ушел на охоту 10 ноября и заблудился в районе поселка Белый Яр. Охотник подвернул ногу и не мог самостоятельно выбраться из леса. Мужчина ждал помощи на протяжении пяти дней.
Полицейские на снегоходах проследовали по предполагаемому маршруту охотника и нашли его. Они оказали пострадавшему необходимую помощь, дали еду и воду, а затем вывезли охотника из тайги.