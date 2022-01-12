Экономист Григорьева объяснила особенности учета трудового стажа при начислении пенсии

С 2022 года в России трудовой стаж не является основным фактором, влияющим на начисление пенсионных выплат, к примеру, в него не включается время очного обучения студента. Об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

По ее словам, под «периодом занятости» имеется ввиду время осуществления страховых выплат, сообщает агентство «Прайм» 12 января. Отпуск по уходу за ребенком входит в трудовой стаж, но только до полутора лет и при условии, что до него и после него гражданин работал.

Службу в армии также могут включить в трудовой, если человек работал до и после службы.

С 2022 года изменения коснулись и «северного» стажа — в него войдут периоды профессионального обучения и повышения квалификации. Но в случае, если во время обучения у гражданина сохранялась его зарплата и отчислялись страховые взносы в Пенсионный фонд.

Как отметила Григорьева, для права на страховые выплаты по старости, необходимо иметь полноценный трудовой стаж сроком 13 лет, тогда как в 2024 году планка повысится уже до 15 лет. Кроме того, для выхода на досрочную пенсию могут учитывать специальный трудовой стаж.

«Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия и др.) и [за которую] ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», — отметила экономист.

В основном размер пенсии зависит не от стажа, а от размера страховых взносов, которые уплачивал работодатель или сам занятый в период своей трудовой активности.

«Если у гражданина не сформировалось нужное количество баллов, пенсии придется ждать мужчинам до 70 лет, а женщинам до 65. С этого возраста будет начисляться и выплачиваться социальная пенсия», — заключила Григорьева.

1 января в России были проиндексированы страховые пенсии на 5,9%. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составляет 6,4 тыс. рублей. Также с 1 апреля будет выполнена индексация социальных пенсий на 7,7%.

В Москве с 1 января минимальная пенсия неработающих пенсионеров выросла до 21 193 рублей. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об индексации на 4,8% городской доплаты к пенсии и социальных выплат москвичам.