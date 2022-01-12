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Экономист Григорьева объяснила особенности учета трудового стажа при начислении пенсии

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С 2022 года в России трудовой стаж не является основным фактором, влияющим на начисление пенсионных выплат, к примеру, в него не включается время очного обучения студента. Об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

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По ее словам, под «периодом занятости» имеется ввиду время осуществления страховых выплат, сообщает агентство «Прайм» 12 января. Отпуск по уходу за ребенком входит в трудовой стаж, но только до полутора лет и при условии, что до него и после него гражданин работал.

Службу в армии также могут включить в трудовой, если человек работал до и после службы.

С 2022 года изменения коснулись и «северного» стажа — в него войдут периоды профессионального обучения и повышения квалификации. Но в случае, если во время обучения у гражданина сохранялась его зарплата и отчислялись страховые взносы в Пенсионный фонд.

Как отметила Григорьева, для права на страховые выплаты по старости, необходимо иметь полноценный трудовой стаж сроком 13 лет, тогда как в 2024 году планка повысится уже до 15 лет. Кроме того, для выхода на досрочную пенсию могут учитывать специальный трудовой стаж.

«Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия и др.) и [за которую] ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», — отметила экономист.

В основном размер пенсии зависит не от стажа, а от размера страховых взносов, которые уплачивал работодатель или сам занятый в период своей трудовой активности.

«Если у гражданина не сформировалось нужное количество баллов, пенсии придется ждать мужчинам до 70 лет, а женщинам до 65. С этого возраста будет начисляться и выплачиваться социальная пенсия», — заключила Григорьева.

1 января в России были проиндексированы страховые пенсии на 5,9%. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составляет 6,4 тыс. рублей. Также с 1 апреля будет выполнена индексация социальных пенсий на 7,7%.

В Москве с 1 января минимальная пенсия неработающих пенсионеров выросла до 21 193 рублей. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об индексации на 4,8% городской доплаты к пенсии и социальных выплат москвичам.

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