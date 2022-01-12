Экономист объяснил особенности учета трудового стажа при начислении пенсии

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, в каких случаях трудовой стаж играет особую роль, а в каких не имеет значения для начисления пенсии. В частности, при расчете трудового стажа не будет учитываться время очного обучения. Об этом экономист рассказала в среду, 12 января, в беседе с агентством «Прайм».

По словам Григорьевой, пенсионные выплаты во многом зависят от размера страховых взносов, которые уплачивал работодатель. Страховые выплаты переводятся в баллы, на основании которых пенсионер получает страховую часть пенсии.

«Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях — вредные производства, тяжелые климатические условия. В таком случае пенсионеру положены дополнительные надбавки и льготы», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что для начисления пенсии минимальный трудовой стаж должен составлять 13 лет, а количество накопленных баллов — не менее 23,4. В случае, если нужное количество баллов не сформировалось, пенсии придется ждать мужчинам до 70 лет, а женщинам до 65. С этого возраста будет начисляться и выплачиваться социальная пенсия.

Дополнительная индексация пенсий может ждать пожилых россиян уже в январе 2022 года. В начале месяца в России были проиндексированы страховые пенсии на 5,9%. Теперь сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составляет 6,4 тыс. рублей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об индексации на 4,8% городской доплаты к пенсии и социальных выплат москвичам. В столице минимальная пенсия неработающих пенсионеров выросла до 21 193 рублей.

Также дополнительная индексация пенсий может ждать пожилых россиян уже в феврале 2022 года. Глава страны Владимир Путин поручил правительству разработать соответствующие меры. Согласно поручению президента, пенсии проиндексируют выше уровня инфляции.