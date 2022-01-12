В России ритейлеры ограничат наценку на базовые продукты

Розничные торговые сети X5 Group и «Магнит» согласились ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты. Об этом сообщила в среду, 12 января, пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФАС, отмечается, что речь идет об отдельных позициях в каждой из категорий социально значимых продовольственных товаров.

В частности, АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») предложили ограничить максимальные уровни торговых наценок 10%, тогда как торговая сеть «Бристоль» выступила с подобным предложением, указав ограничение в 10–15%.

В Федеральной антимонопольной службе уточнили, что в настоящее время ведомство рассматривает вышеуказанные предложения.

В начале декабря 2021 года заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что не планируется заключения новых соглашений с ритейлерами и производителями о сдерживании цен на продукты питания, так как сейчас «достаточно эффективно» сложилась работа с производителями продуктов питания, с сетями. Он добавил, что сети очень ответственно подходят к ценам на продукты и у них минимальные наценки.

Вместе с тем 6 января в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) заявили, что цены на продовольствие в мире по итогам 2021 года выросли на 28,1%. Рост цен связали с опасениями из-за последствий штамма коронавируса «Омикрон» для международного спроса, а также с увеличением общих для производителей издержек.

11 января ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев обратил внимание на то, что отдельные продукты на прилавках не могут подешеветь надолго в течение года — разве только во время скидок и акций в крупных торговых сетях. По его словам, инфляция в мире еще не прошла свой пик, присутствует и в котировках акций крупных компаний.