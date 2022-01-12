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Журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане на 47-м году жизни

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Журналист и телеведущий Михаил Зеленский скончался во вторник, 11 января, в возрасте 46 лет. Об этом сообщил на странице в Facebook заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович.

В посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) 12 января подтвердили информацию о смерти журналиста. Согласно предварительным сведениям, Зеленский скончался от инсульта.

Журналист находился на отдыхе в Доминикане, где почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, однако врачи не смогли спасти Зеленского.

Адвокат Сергей Жорин, который работал с Зеленским на телепрограмме «Прямой эфир», рассказал «Известиям», что новость о кончине ведущего повергла его в шок. Жорин подчеркнул, что смерть Зеленского стала невосполнимой утратой для почитателей таланта знаменитого обозревателя.

В свою очередь спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также выразил соболезнования в связи со смертью журналиста.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006 года был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».

В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017 года был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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