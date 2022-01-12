Гинцбург назвал способ защитить россиян от всех штаммов коронавируса

Для того, чтобы снизить уровень заболеваемости и защитить россиян от всех штаммов коронавируса, необходимо ежедневно прививать от от 500 тыс. до 700 тыс. человек, сообщил в беседе с «Интерфаксом» 13 января директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода «зонтиком» накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, «Спутник» действует», — сказал Гинцбург.

По его словам, на данный момент российская вакцина «Спутник V» действует против всех известных вариантов коронавируса. В отличие от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna ее не нужно модифицировать под новый штамм вируса «Омикрон».

Таким образом Гинцбург ответил на заявление гендиректора биотехнологической компании Moderna Стефана Банселя, который днем ранее сообщил CNBC, что к осени завершится работа над созданием специальной бустерной дозы против «Омикрона». По мнению Гинцбурга, заявление компании о разработке модификации вакцин от COVID-19 связано с тем, что «у них вакцины против «Омикрона» не работают» в отличие от российского препарата.

11 января главный иммунолог-аллерголог страны Владимир Болибок предположил, что из-за бума вакцинации в конце ноября — начале декабря прошлого года пик «Омикрона» в России удастся сгладить. Ученые выяснили, что люди, которые прошли вакцинацию в пределах полутора месяцев, частично защищены от заражения. Тем же, кто прошел вакцинацию более шести месяцев назад, врач порекомендовал пройти ревакцинацию.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M». Граждане могут привиться бесплатно в любом прививочном пункте.

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