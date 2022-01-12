Прямой эфир
Общество
Жириновский предсказал эвакуацию миллионов жителей США в Сибирь
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае
Происшествия
Более 90 школ в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщений о минировании
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Приморье
Мир
На Украине призвали ускорить вступление в НАТО после событий в Казахстане
Мир
Посол Антонов призвал США отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы
Общество
За год число случаев мошенничества в России выросло на 6,5%
Экономика
Диспетчеры заявили об угрозе безопасности полетов из-за сокращений
Мир
Казахстанская фондовая биржа возобновила валютные торги
Общество
Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с 300-летием ее создания
Сюжет:

Гинцбург назвал способ защитить россиян от всех штаммов коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для того, чтобы снизить уровень заболеваемости и защитить россиян от всех штаммов коронавируса, необходимо ежедневно прививать от от 500 тыс. до 700 тыс. человек, сообщил в беседе с «Интерфаксом» 13 января директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Врач назвал отличия «Омикрона» от других штаммов коронавируса

«Те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода «зонтиком» накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, «Спутник» действует», — сказал Гинцбург.

По его словам, на данный момент российская вакцина «Спутник V» действует против всех известных вариантов коронавируса. В отличие от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna ее не нужно модифицировать под новый штамм вируса «Омикрон».

Таким образом Гинцбург ответил на заявление гендиректора биотехнологической компании Moderna Стефана Банселя, который днем ранее сообщил CNBC, что к осени завершится работа над созданием специальной бустерной дозы против «Омикрона». По мнению Гинцбурга, заявление компании о разработке модификации вакцин от COVID-19 связано с тем, что «у них вакцины против «Омикрона» не работают» в отличие от российского препарата.

11 января главный иммунолог-аллерголог страны Владимир Болибок предположил, что из-за бума вакцинации в конце ноября — начале декабря прошлого года пик «Омикрона» в России удастся сгладить. Ученые выяснили, что люди, которые прошли вакцинацию в пределах полутора месяцев, частично защищены от заражения. Тем же, кто прошел вакцинацию более шести месяцев назад, врач порекомендовал пройти ревакцинацию.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M». Граждане могут привиться бесплатно в любом прививочном пункте.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022