Казахстанская фондовая биржа возобновила валютные торги

Торги в валютной секции Казахстанской фондовой биржи (KASE) открылись в среду, 12 января, впервые после того, как в начале января в республике начались беспорядки. Об этом 12 января сообщает KASE на своем сайте.

«Торги иностранными валютами на валютном рынке пройдут с 10.15 до 15.00 часов по времени Нур-Султана (7.15–12.00 мск. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Торги ценными бумагами на площадке KASE пройдут с 11.30 до 15.30 часов по местному времени (8.30–12.30 мск).

Также возобновлены взаиморасчеты юридических и физических лиц с помощью безналичных платежей (клиринг).

Последний раз торги прошли в республике 5 января, в тот день за американский доллар можно было получить 431,82 тенге или около 73,98 рубля (национальная валюта Казахстана). По данным на 12 января курс тенге по отношению к доллару США составляет 431,81 тенге (73,97 рубля).

KASE сообщила 11 января о частичном возобновлении работы. Стали доступны операции со всеми финансовыми инструментами фондового рынка.

9 января Национальный банк Казахстана сообщил, что возобновление работы банковской системы будет идти поэтапно в связи с «нестабильной работой интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алматы и других регионах».

По мере стабилизации ситуации в городе Алма-Ате и других регионах, а также восстановления каналов связи регулятор восстановит работу KASE в полном объеме, сообщили в Национальном банке Казахстана.

Работа KASE и всех банков в Казахстане была приостановлена 6 января ввиду нестабильной ситуации из-за протестов и погромов.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. 11 января глава государства заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня.