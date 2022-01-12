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На Украине рассказали об обиде Меркель на Зеленского

На Украине рассказали об обиде Меркель на Зеленского

Экс-депутат рады: Зеленский жестко обидел Меркель
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Отношения Украины с Германией ухудшил украинский лидер Владимир Зеленский, обидевший на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол в колонке для издания «Главред».

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Как полагает политик, в итоге плохие личные отношения Зеленского и Меркель повлияли на перспективы сотрудничества между странами.

«Зеленский умудрился несколько раз очень жестко обидеть Меркель, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала всё возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции», — полагает экс-депутат.

Он пояснил, что во время нахождения в Берлине Зеленский не пытался наладить связи с представителями социал-демократов и отказался от встречи с лидером «Зеленых» Анналеной Бербок, которая теперь занимает пост руководителя МИД ФРГ.

Как заключил Черновол, в итоге Украина пришла к логичному результату и немцы не намерены поддерживать Киев.

В конце декабря Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО. Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.

В тот же день Мельник выразил мнение, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при новом канцлере Олафе Шольце.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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