Журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане на 47-м году жизни

Журналист и телеведущий Михаил Зеленский скончался во вторник, 11 января. Ему было 46 лет, сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович в Facebook.

Известно, что телеведущий почувствовал себя плохо во время отдыха с супругой в Доминикане, его госпитализировали, но спасти не удалось.

12 января в посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердили, что российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане.

Друг и коллега Зеленского спортивный комментатор Дмитрий Губерниев был шокирован известием о смерти товарища и высказался об этом в Telegram. Он отметил, что работал и дружил с Михаилом более 20 лет.

По предварительным данным, журналист скончался от инсульта. Об этом сообщил Telegram-канал радиостанции «Вести FM».