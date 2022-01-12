Премьер Казахстана поручил усилить контроль за оборотом оружия

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового состава правительства в среду, 12 января, поручил усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма. Трансляция велась на странице главы кабинета министров в Facebook.

«МВД совместно с заинтересованными госорганами в установленном порядке проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма», — отметил глава кабмина.

Смаилов также отдал распоряжение министерствам внутренних дел, национальной экономики и финансов в недельный срок внести в правительство «предложения по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии».

Кроме того, глава правительства дал поручение министерству обороны проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой.

Премьер подчеркнул, что МВД и МЧС следует продолжить работу в рамках проводимого реформирования правоохранительной системы.

Ранее на открытии заседания Смаилов заявил, что задача нового правительства Казахстана — вывести страну из масштабного кризиса. Он также отметил, что перед новым кабинетом министров встали проблемы, решать которые в текущих условиях ни одному правительству еще не приходилось.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства республики в связи с прошедшими протестами. В частности, он назначил Алихана Смаилова премьером страны, его кандидатуру единогласно поддержал парламент.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки, особенно в Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены, поступали сообщения о нападении на врачей.

Токаев 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны организации и направили в Казахстан коллективные миротворческие силы, взяв под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане, отметив, что антитеррористическая операция будет завершена в ближайшее время. На следующий день глава государства сообщил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, миротворцы полностью покинут страну через 10 дней.