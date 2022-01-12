Боксер Трояновский назвал возможную причину переноса боя Стерлинга с Яном

Бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом перенесен с 5 марта на 9 апреля. Об этом во вторник, 11 января, сообщил в своем Instagram боец из США и вызвал тем самым определенную дискуссию в соцсетях.

«9 апреля будем варить, запекать, потом жарить эту картошку. <…> Они отложили бой из-за Яна, а не из-за меня», — написал он.

В беседе с «Известиями» российский боксер-профессионал Эдуард Трояновский отметил, что Петр Ян находится в хорошей форме, опережая своего соперника по всем показателям и наглядно продемонстрировал свое превосходство в ударной технике во время их предыдущего поединка в марте прошлого года. Однако тогда Яна лишили чемпионского пояса UFC из-за запрещенного правилами удара коленом в голову.

По мнению Трояновского, американец просто пытается избегать российского бойца. Он предположил, что перенос поединка может быть тактическим маневром Стерлинга, так как такое решение вынуждает Яна дольше держаться в пиковой форме, или тем самым американский спортсмен разогревает интерес у зрителей.

«Не очень хорошо для Петра Яна, может быть, это немножко хорошо для его соперника, потому что он всячески пытается избежать этого боя. Как все мы помним, и предыдущий их бой, когда состоялся, он тоже был такой не очень для него. Петр бил его в одну калитку, но в итоге получилось так, что нанес запрещенный удар, тем не менее, он Стерлинга побеждал по всем моментам. Я думаю, что у Петра всё впереди, сейчас назначат какую-нибудь новую дату, и в принципе он в хорошей форме, в хороших кондициях, он еще покажет себя не один раз. Ни в коем случае не поверю, что это Петр отказался от боя, даже если это где-то подтвердят, потому что Петр очень хочет этот бой и ему он нужен. А вот Стерлинг, возможно, избегает этого, может быть, это опять какой-то трештокинг с его стороны, подогреть публику и так далее», — пояснил он.

Кроме того, боксер заметил, что бой могли перенести из-за распространения COVID-19.

Впрочем, у Петра Яна насчитывается огромная армия фанатов в мире смешанных единоборств. В частности, тренер по боксу Александр Золкин называет его фаворитом в бою со Стерлингом и заявил «Известиям», что будет болеть за соотечественника.

«Петр Ян мне очень симпатичен как человек по большому счету. Это не футбол, не командный вид спорта, игрока поменяли, а дальше играем. Что может быть? И здоровье, и какие-то проблемы там у спортсмена. Поэтому неизвестно, что там у Стерлинга пока. А Петр Ян — хороший боец, мне очень нравится. Он и как человек симпатичный, я так смотрю иногда его интервью и всё остальное. Я, конечно, всегда болею за него, когда речь идет о бое», — сказал собеседник.

Яну 28 лет, на его счету 16 побед и два поражения в смешанных единоборствах. Стерлингу 32 года, на его счету 20 побед и три поражения.

Ранее, 6 января, Петр Ян подписал новый контракт с UFC на шесть боев. Титульный поединок россиянина с Алджамейном Стерлингом должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе.

30 октября Ян победил Кори Сэндхагена на турнире UFC 267 в Абу-Даби. На следующий день россиянин назвал противника непредсказуемым и непростым соперником. В результате Ян получил титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.