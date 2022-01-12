Экономист рассказала о важности стажа при начислении пенсии

Трудовой стаж при начислении пенсии имеет особое значение, а иногда может не учитываться вовсе, рассказала в среду, 12 января, заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Она отметила, что под «периодом занятости» понимается только то время, когда осуществлялись страховые выплаты.

«Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия, и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», — уточнила экономист в беседе с агентством «Прайм».

Как пояснила специалист, в настоящее время в трудовой стаж не включается время очного обучения студента. Отпуск по уходу за ребенком входит в общий трудовой стаж, но лишь до полутора лет и при условии, что до него и после него гражданин работал. Также на включение в трудовой стаж армейской службы могут рассчитывать те, кто до и после армии работали.

С 2022 года в «северный» стаж войдут периоды профессионального обучения и повышения квалификации, но при условии, что во время обучения у человека сохранялась зарплата и отчислялись страховые взносы в Пенсионный фонд.

В целом, по словам Григорьевой, для страховых выплат по старости необходимо иметь полноценный трудовой стаж сроком 13 лет, а в 2024 году планка повысится до 15 лет.

Однако эксперт подчеркнула, что для начисления пенсии намного важнее размер страховых взносов в период трудовой активности. Страховые выплаты переводятся в баллы, на основании которых пенсионер получает страховую часть пенсии. В 2022 году выплата пенсии по старости начинается для мужчин с 61,5 лет, а для женщин с 56,5 лет. У них должен быть минимальный трудовой стаж 13 лет, а количество накопленных баллов — не менее 23,4.

Григорьева объяснила, что в случае, если нужное количество баллов не сформировалось, пенсии придется ждать мужчинам до 70-ти лет, а женщинам до 65-ти. С этого возраста будет начисляться и выплачиваться социальная пенсия.

1 января в России были проиндексированы страховые пенсии на 5,9%. Теперь сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составляет 6,4 тыс. рублей. Также с 1 апреля будет выполнена индексация социальных пенсий на 7,7%.

В Москве с 1 января минимальная пенсия неработающих пенсионеров выросла до 21 193 рублей. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об индексации на 4,8% городской доплаты к пенсии и социальных выплат москвичам.