Новое правительство назвало ситуацию в банковском секторе Казахстана стабильной

Ситуация в банковском секторе Казахстана стабильная, у банков есть достаточный запас ликвидности. Об этом заявила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в среду, 12 января.

«Ситуация в банковском секторе стабильная. Банки имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и бизнеса», — сказала она на первом заседании нового правительства, онлайн-трансляция велась на странице премьер-министра в Facebook.

Ранее на открытии этого заседания премьер-министр страны Алихан Смаилов заявил, что задача нового правительства Казахстана — вывести страну из масштабного кризиса. Он также отметил, что перед новым кабинетом министров встали задачи, решать которые в текущих условиях ни одному правительству еще не выпадало.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства республики. Он назначил Алихана Смаилова премьером страны. Кандидатуру Смаилова единогласно поддержал казахстанский парламент.

5 января глава республики подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен на тот момент первый вице-премьер Алихан Смаилов. В тот же день в стране был введен режим ЧП.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости, и отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней «закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ».

11 января Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня.