Премьер-министр Казахстана обозначил первостепенные задачи нового правительства

Задача нового правительства Казахстана — вывести страну из масштабного кризиса. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Алихан Смаилов в среду, 12 января.

«Уважаемые члены правительства, мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса», — сказал он, открывая первое заседание нового кабинета министров, онлайн-трансляция велась на странице премьер-министра в Facebook.

Он также отметил, что перед новым кабинетом министров встали задачи, решать которые в текущих условиях ни одному правительству еще не выпадало.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства республики. Он назначил Алихана Смаилова премьером страны. Кандидатуру Смаилова единогласно поддержал казахстанский парламент.

5 января глава республики подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен на тот момент первый вице-премьер Алихан Смаилов.

В тот же день в стране был введен режим ЧП.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости, и отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней «закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ».

11 января Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня.