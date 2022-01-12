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Умер телеведущий Михаил Зеленский

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Скончался российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Он ушел из жизни во вторник, 11 января на 47-м году жизни во время отдыха в Доминикане, передает телеканал «Известия».

Зеленский в 1999–2001 годах вел программу «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006 года был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».

На телеканале «Россия-Культура» Зеленский вел программу «Билет в Большой», а также был обозревателем канала и ведущим программы «Новости культуры».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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