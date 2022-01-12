Прямой эфир
Экономика
Россияне купили рекордное число полисов от несчастных случаев и болезней
Мир
Доступ в интернет в Нур-Султане не прерывался более суток
Общество
В МВД России предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Культура
Канье Уэст собрался встретиться с Путиным в России
Общество
Российское посольство подтвердило смерть журналиста Зеленского в Доминикане
Армия
Сердюков рассказал о выполнении задач миротворцами ОДКБ в Казахстане
Культура
Актриса Милен Демонжо рассказала о новой комедии «Старческий дом»
Общество
Друг Куравлева назвал слухами нахождение актера в доме престарелых
Мир
В МИД Франции заявили о возвращении к работе нормандского формата
Мир
Байден на выступлении в Атланте назвал президентом США Камалу Харрис 

В Минобороны рассказали об эвакуации россиян и иностранцев из Казахстана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минобороны РФ в среду, 12 января, сообщили, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Москву 2 095 российских и иностранных граждан.

Так, 11 января в Россию из аэропорта Алма-Аты прибыли 376 россиян. Все они приехали в Казахстан на новогодние праздники и на отдых к родственникам.

Казахстанский экспресс: чем запомнится первая миротворческая миссия ОДКБ
Операция продлилась неделю, готовится вывод войск

Одна из пассажирок эвакуационного рейса Ольга отметила хорошую организацию вывоза российских граждан.

«Вчера связалась с консульством и с Министерством иностранных дел. Всё объяснили, рассказали: во сколько подъезжать в аэропорт. В аэропорт подъехали, всё было организовано, давки никакой не было, суеты не было. Кормили, поили, воду предоставляли, то есть достаточно комфортно, можно сказать, приехали. Спасибо Минобороны, Министерству иностранных дел, консульству России в Казахстане. Благодарность большая, большая», — сказала она.

Ранее, 11 января, в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что вывоз российских граждан «будет продолжаться до полного выполнения задачи».

2 января в Казахстане начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. В минздраве страны заявляли, что участники беспорядков нападали и на врачей: травмы получили более 10 медиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. Он отметил, антитеррористическая операция будет завершена в ближайшее время. На следующий день он сообщил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, миротворцы полностью покинут страну через 10 дней.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022