В Минобороны рассказали об эвакуации россиян и иностранцев из Казахстана

В Минобороны РФ в среду, 12 января, сообщили, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Москву 2 095 российских и иностранных граждан.

Так, 11 января в Россию из аэропорта Алма-Аты прибыли 376 россиян. Все они приехали в Казахстан на новогодние праздники и на отдых к родственникам.

Одна из пассажирок эвакуационного рейса Ольга отметила хорошую организацию вывоза российских граждан.

«Вчера связалась с консульством и с Министерством иностранных дел. Всё объяснили, рассказали: во сколько подъезжать в аэропорт. В аэропорт подъехали, всё было организовано, давки никакой не было, суеты не было. Кормили, поили, воду предоставляли, то есть достаточно комфортно, можно сказать, приехали. Спасибо Минобороны, Министерству иностранных дел, консульству России в Казахстане. Благодарность большая, большая», — сказала она.

Ранее, 11 января, в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что вывоз российских граждан «будет продолжаться до полного выполнения задачи».

2 января в Казахстане начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. В минздраве страны заявляли, что участники беспорядков нападали и на врачей: травмы получили более 10 медиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. Он отметил, антитеррористическая операция будет завершена в ближайшее время. На следующий день он сообщил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, миротворцы полностью покинут страну через 10 дней.