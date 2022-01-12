Прямой эфир
Культура
У церемонии вручения премии «Оскар» снова появится ведущий
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области
Мир
Япония заявила протест КНДР из-за испытания гиперзвуковой ракеты
Мир
Режиссер и музыкант Сакен Битаев погиб от рук мародеров в Алма-Ате
Мир
Новое правительство назвало ситуацию в банковском секторе Казахстана стабильной
Мир
Посол Антонов указал на негативный эффект обвинительной риторики Госдепа
Общество
За год число случаев мошенничества в России выросло на 6,5%
Экономика
Диспетчеры заявили об угрозе безопасности полетов из-за сокращений
Мир
Премьер Казахстана поручил усилить контроль за оборотом оружия
Мир
На Украине рассказали об обиде Меркель на Зеленского

Диспетчеры заявили об угрозе безопасности полетов из-за сокращений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиадиспетчеры предупредили о возможном сокращении 800 работников подведомственной Росавиации ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК ОрВД). Это следует из письма главы федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергея Ковалева в адрес президента РФ (есть у «Известий»).

Вынужденная просадка: в Росавиации заявили о нехватке денег на подготовку пилотов
Кто профинансирует закупку тренажеров для летчиков

Увольнения преимущественно грозят авиадиспетчерам и другому основному производственному персоналу, который обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве РФ, утверждает представитель ФПАД. Он указал, что сокращения квалифицированного персонала, на подготовку которого уходит от пяти до 10 лет, отразятся на безопасности полетов.

В письме говорится, что из-за резкого спада полетов в воздушном пространстве России, вызванного пандемией, ГК ОрВД потеряла 60% своих доходов. Сейчас, несмотря на то, что число полетов по внутренним маршрутам превысило уровень 2019 года, госкорпорация продолжает показывать отрицательную экономическую эффективность — порядка 2 млрд рублей ежемесячно. Причина — медленное восстановление интенсивности полетов по международным воздушным трассам, включая транзитные.

Для выравнивания баланса между доходами и расходами на предприятии летом был урезан фонд оплаты труда на 10% до конца 2022 года, а к концу прошлого года принята программа оптимизации численности персонала, добавил Сергей Ковалев.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Не на высоте: авиадиспетчеры сообщили об угрозе безопасности полетов из-за сокращений»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022