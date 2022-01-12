Вильфанд спрогнозировал погоду на cтарый Новый год

На старый Новый год температура ниже климатической нормы ожидается только на юге Западной Сибири, однако 15 января там резко потеплеет. Об этом в среду, 12 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, самая холодная погода в новогоднюю ночь по старому стилю будет в Омской, Томской, Новосибирской областях и Красноярске.

«Температура там будет ниже нормы на 4–6 градусов, то есть ночью будет –26…–30 градусов», — цитирует метеоролога «РИА Новости».

В то же время, подчеркнул ученый, уже 15 января температура в этих регионах повысится на 15 градусов. Теплая аномалия составит 12–15 градусов, абсолютное значение температуры приблизится днем к нулю градусов.

Вильфанд дополнил, что на остальной территории России ночь старого Нового года будет теплее нормы.

Ранее, 10 января, руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов предупредил о надвигающейся на ряд российских регионов «погодной лихорадке» с 12 января. Специалист сообщил, что в Москве 13-го числа минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы составит –20…–25 градусов, а 14 января днем ожидается от 0 до –6 градусов.