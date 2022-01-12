За год число случаев мошенничества в России выросло на 6,5%

В России увеличилось число афер с недвижимостью и ипотечными сделками. Это связано с заметным ростом количества дистанционных продаж, рассказали «Известиям» участники рынка и юристы. Генпрокуратура выявила, что за год общее число случаев мошенничества в стране выросло на 6,5%, сообщили «Известиям» в ведомстве.

В 2021 году (январь–ноябрь) в России было зарегистрировано 281,9 тыс. случаев мошенничества (ст. 159 УК РФ), что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. На 13,7% выросло число мошеннических действий в общей массе, которые совершили с помощью информационных технологий. В том числе в стране до сих пор встречаются случаи обмана дольщиков при строительстве жилья — зарегистрировано 617 таких инцидентов.

Активное развитие IT-технологий и желание людей быстро зарабатывать дают хорошую почву для роста мошеннических схем и преступлений, отметила финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Рост числа преступлений связан в том числе с укреплением привычки граждан к дистанционному обслуживанию в связи с ограничениями из-за пандемии, подчеркнул член Союза юристов Москвы Владимир Сазонов.

Объем онлайн покупок вырос примерно на 40%, мошенники не могли это не заметить и не использовать, отметил основатель ПАО «Городские Инновационные Технологии» Грант Агасьян. Поэтому именно мошенничества, связанные с онлайн услугами и продажами выросли более всего, в частности, на рынке недвижимости и ипотечного кредитования, добавил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Например, различные посредники берут деньги за услуги по организации ипотеки, но ничего не делают, пояснил он.

Генпрокуратура ориентирует прокуроров на усиление надзора за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов, занимающихся расследованием преступлений о мошенничестве, сказали «Известиям» в ведомстве. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД, сегодня ведомство совершенствует и повышает эффективность работы по противодействию киберпреступности, и это приносит результаты. Например, темпы роста преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий замедлились.

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«Без крыши дома: в России выросло число афер с жильем и ипотекой»