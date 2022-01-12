Постпред США Смит: НАТО не вернется к конфигурации 1997 года

Внутри Североатлантического альянса (НАТО) мало кто заинтересован в возвращении к прошлому, к старым границам 1997 года, заявила на брифинге 11 января постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

«Альянс не собирается поворачивать время вспять и возвращаться в совершенно другую эпоху, когда у нас был совсем другой альянс: был меньше и занимал совсем другую территорию. Я думаю, мы действуем в современном мире с НАТО в его нынешнем виде, и вряд ли кто-либо внутри НАТО заинтересован в том, чтобы вернуться в прошлое, к эпохе, когда НАТО выглядело совсем иначе», — сказал она.

Так Смит прокомментировала предложение замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова в адрес НАТО отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1997 года.

В беседе с CNN Смит также заявила, что не видит особых перспектив по достижению компромисса с Россией в вопросе расширения альянса. Она добавила, что решения о расширении НАТО будут приниматься самим альянсом и конкретными странами.

10 января в Женеве прошли переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности. Они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.

На следующий день в Кремле заявили, что не видят повода для оптимизма после состоявшихся переговоров. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что дипломат Сергей Рябков, который представлял Москву на переговорах, оценивает сам факт разговора позитивно.

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.