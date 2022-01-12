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Доступ в интернет в Нур-Султане не прерывался более суток

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Проводной интернет уже более суток почти без перебоев работает в казахстанском Нур-Султане. Об этом сообщил корреспондент ТАСС в среду, 12 января.

Подбитая целина: в Алма-Ате продолжают искать террористов
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Работа всемирной паутины возобновилась в стране во вторник около 06:30 по местному времени (03:30 мск) и больше почти не прерывалась. Немногочисленные краткосрочные сбои вероятно были связаны с возросшей нагрузкой в целом на Сеть.

Сейчас в Сеть можно выйти и через мобильные сети.

11 января в столице Казахстана был возобновлен доступ к проводному интернету.

С 10 января в Казахстане снова можно снять наличные, операции с деньгами возобновили в отделениях «Казпочты». В этот же день в стране начали выдавать пенсии и пособия на почте, она будет работать при условии наличия интернета. Банки и финансовые учреждения в республике при этом закрыты из-за режима ЧП.

2 января в Казахстане начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Также протестующие захватили аэропорт Алма-Аты.

В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. На следующий день он сообщил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, миротворцы полностью покинут страну через 10 дней.

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