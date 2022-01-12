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Врач объяснил опасность длительных проблем со сном

Врач Хомяков: проблемы со сном могут стать причиной серьезных заболеваний сердца и мозга
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Доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков заявил в среду, 12 января, что длительные проблемы со сном могут вызвать серьезные заболевания сердца и мозга.

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По его словам, долгое отсутствие сна является чрезвычайно опасным состоянием.

«Патологическое нарушение биоритмов в течение длительного времени или десинхроноз, в данном случае вызванный внешними причинами, может приводить к сердечно-сосудистым, цереброваскулярным заболеваниям, а также заболеваниям эндокринной, нервной и репродуктивной системы», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Он пояснил, что обычно при непродолжительном нарушении биоритмов, патологических форм такие состояния не приобретают. Врач уточнил, что у здоровых людей суточный, или циркадный ритм восстанавливается в течение 1-3 дней.

Для того, чтобы поскорее прийти в норму Хомяков рекомендовал прогулки на свежем воздухе за час до сна, сон в полной темноте и в комнате с температурой воздуха около 20 градусов. Кроме того, не стоит смотреть телевизор и гаджеты перед сном, а также включать в комнате за несколько часов до отхода ко сну свет теплых оттенков.

Также эксперт отметил, что в настоящее время для лечения десинхронозов – патологических состояний нарушения биоритмов используются препараты, содержащие мелатонин. В то же время, подчеркнул врач, эффективность мелатонина не вполне доказана в клинических исследованиях, но он достаточно широко применяется для адаптации к перемене часовых поясов (джет-лаг), а также для восстановления цикла сна-бодрствования после нарушений суточных ритмов.

«Препараты мелатонина безопасны, терапевтическое окно, или диапазон дозировок препарата, достаточно широк. Мелатонин будет полезен пожилым пациентам, у которых снижена продукция эндогенного мелатонина эпифизом», — заключил Хомяков.

Ранее, 10 января, врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин призвал как можно скорее восстановить свой режим после новогодних праздников. Он посоветовал ложиться спать пораньше — в 22:00–23:00, а просыпаться в 06:00–07:00. Специалист уточнил, что для большинства людей средняя продолжительность сна в норме составляет от семи до девяти часов.

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