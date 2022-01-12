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Командование ОДКБ начало подготовку к выводу миротворцев из Казахстана

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Сейчас командование ОДКБ совместно с минобороны Казахстана разрабатывает план передачи миротворцами охраняемых объектов под контроль правоохранительных органов страны, заявил вечером 11 января командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков. После этого будет организовано возвращение контингентов союзников в пункты их постоянной дислокации.

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Президент Касым-Жомарт Токаев 11 января на выступлении в нижней палате парламента страны назвал конкретные сроки завершения международной операции. Вывод контингента ОДКБ начнется через два дня, 13 января и продлится 10 суток. Лидер Казахстана отметил, что в целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная.

«Развертывание коллективных миротворческих сил завершено. Выполнение задач будет осуществляться до полной стабилизации обстановки, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», — заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу во вторник утром.

Пока подразделения стран-союзников на территории Казахстана остаются на своих местах. Они продолжают охранять важнейшие объекты инфраструктуры, от исправного функционирования которых зависит жизнь двухмиллионной Алма-Аты. Российские десантники обеспечивают безопасность аэропорта, консульства России, здания «Казахтелекома» и других объектов.

Под охраной миротворцев других государств ОДКБ остаются теплоэлектроцентрали Алма-Аты и основной производитель хлеба, военная авиабаза рядом с крупнейшим городом Казахстана.

«Сложно даже вспомнить пример другой столь стремительной операции. Из-за своевременного развертывания потенциальную опасность удалось ликвидировать в самом зародыше. И террористы, и бандиты с мародерами уже с прибытием первых самолетов поняли, что им ничего не светит и страну им никто не сдаст. Их энтузиазм мгновенно улетучился, сами они предпочли рассеяться. Не пришлось даже стрелять», — сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Владислав Шурыгин считает, что власти Казахстана учтут урок январских событий и пересмотрят свой подход к обеспечению безопасности и строительству вооруженных сил. Станет операция важной тренировкой и для ОДКБ, ведь она сильно отличалась от типовых сценариев, которые организация отрабатывала на учениях.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Казахстанский экспресс: чем запомнится первая миротворческая миссия ОДКБ»

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