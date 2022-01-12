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Эксперт прокомментировал увеличение грозовой активности в РФ

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Ученые РФ оказались обеспокоены большим количеством молний, рост их числа наблюдается в Якутии, Красноярском крае и в восточной Сибири. С чем это связано и к каким может привести последствиям рассказал «Известиям» начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в среду, 12 января.

Так, он пояснил: для возникновения гроз нужны достаточно высокие температуры в летний период и разность потенциалов между облаками и землей.

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«Влаги недостаточно и происходят грозовые разряды без выпадения осадков. Это и назвали «сухими грозами». Хотя от общего количества гроз, которые фиксируются в северном полушарии, «сухие грозы» составляют около 10%, а это незначительное количество», — рассказал он.

По словам начальника центра, грозовую активность необходимо обязательно учитывать при хранении нефтепродуктов.

«В Ханты-Мансийском автономном округе последние 20 лет всё чаще летом появляется грозовая активность, которая может привести к печальным последствиям. При некачественном заземлении, после 1-2 грозовых разрядов, целостность заземления может разрушиться, и тогда попадание молнии в одну из цистерн может вызвать пожар», — заявил Юрий Варакин.

25 сентября 2021 года в небе над Сочи удары молний получили сразу пять самолетов. Посадки прошли в штатном режиме.

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