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Депутат Бундестага назвал иррациональными требования отказаться от СП-2

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Требования Украины отказаться от «Северного потока – 2» являются иррациональными. Об этом заявил во вторник, 11 января, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре.

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«Требования украинского посла разобрать уже готовый и столь нужный газопровод являются попросту иррациональными. Это является, в том числе, вмешательством в дела третьей стороны», — приводит слова парламентария ТАСС.

Он также отметил, что такие заявления украинского посла «отбрасывают тень на международную репутацию» Германии.

По мнению Котре, ввод газопровода в строй «абсолютно точно сделает вклад в стабилизацию цен на газ» на рынке Евросоюза.

Депутат указал, что правительство ФРГ сейчас постепенно отказывается от использования угля и атомной энергетики, и «торпедирование газовых проектов» в таких условиях не может отвечать интересам страны.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Европа и США должны принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы и что окончательный отказ от газопровода «Северный поток — 2» должен быть одним из вариантов.

11 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты в настоящий момент работают с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы задержать запуск газопровода «Северный поток – 2». Дипломат подчеркнула, что идея о дополнительных санкциях против газопровода, которая сейчас рассматривается в конгрессе, не имеет смысла, поскольку никак не может повлиять на его запуск.

19 декабря сообщалось, что сенат США рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» до 14 января.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности газопровода СП-2 к началу эксплуатации. По его словам, вторую нитку газопровода заполнили топливом 29 декабря. В ответ глава государства поздравил «Газпром» и партнеров компании с завершением работы по созданию крупной дополнительной магистрали поставок газа. При этом Путин заявил, что запуск СП-2 приведет к снижению цен на газ в Европе.

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