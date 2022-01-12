Россияне купили рекордное число полисов от несчастных случаев и болезней

Спрос граждан на страховки от несчастных случаев и болезней в 2021 году оказался рекордным за последние 10 лет. Объем сборов страховых компаний по таким полисам за девять месяцев прошлого года увеличился на 40% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и достиг 200,7 млрд рублей, а число купленных страховок повысилось на 80%, до 50 млн штук, следует из данных ЦБ.

В страховых компаниях подтвердили тенденцию также по итогам года. Так, например, в СберСтраховании количество проданных полисов в 2021 году выросло более чем в два раза по сравнению с 2020 годом и составило почти 1,4 млн, сообщил директор проектов дирекции розничного страхования Александр Абрамов.

В острую стадию пандемии люди столкнулись с ограничениями в получении плановой медпомощи, так как многие больницы временно меняли профиль для лечения пациентов с COVID-19. Поэтому клиенты начали покупать полисы ДМС, чтобы обращаться к врачам в частных клиниках, отметил Абрамов.

Значительное увеличение спроса на страховки от несчастных случаев и болезней связано с повышенным интересом россиян к здоровью на фоне пандемии и ростом выдачи ипотеки, отметили в пресс-службе ВСК.

Доля страховых премий по этому сегменту в общем объеме сборов компаний за последние 4 года увеличилась на 5,5 п.п., а прирост сборов по полисам от несчастных случаев и болезней обгонял показатели по рынку в целом, сообщила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. По ее мнению, этот тренд сохранится и в 2022 году.

Подробности — в материале «Известий»:

«Страх от риска: россияне купили рекордное число полисов от болезней»