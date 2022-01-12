Около 80 американцев оказались заперты в Афганистане без эвакуационных рейсов

Около 80 американцев не могут покинуть Афганистан из-за того, что «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в течение месяца не дает осуществлять эвакуационные рейсы. Об этом стало известно во вторник, 11 января.

На данный момент никакой информации о возобновлении рейсов пока нет. Катар обсуждает с талибами возможность возобновления полетов, но вопрос пока не решен, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Так, один из этих источников рассказал, что талибы требуют наличия у пассажиров виз для въезда в страну назначения. Другой источник утверждает, что талибы требуют предоставить на рейсах места для представителей движения, которые хотят покинуть страну, чтобы затем посылать денежные переводы своим семьям.

11 января официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн сообщила, что Штаты предоставят Афганистану дополнительный пакет гуманитарной помощи, его размер превысит $308 млн. Поставки гуманитарной помощи США будут вести напрямую через «независимые гуманитарные организации», подчеркнули в Белом доме.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отмечал, что признание мировым сообществом «Талибана» в качестве правительства Афганистана не может быть безусловным и обязательно должно иметь скоординированный характер.