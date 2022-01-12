Прямой эфир
Экономика
Россияне купили рекордное число полисов от несчастных случаев и болезней
Мир
Доступ в интернет в Нур-Султане не прерывался более суток
Общество
В МВД России предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Культура
Канье Уэст собрался встретиться с Путиным в России
Общество
Российское посольство подтвердило смерть журналиста Зеленского в Доминикане
Армия
Сердюков рассказал о выполнении задач миротворцами ОДКБ в Казахстане
Культура
Актриса Милен Демонжо рассказала о новой комедии «Старческий дом»
Общество
Друг Куравлева назвал слухами нахождение актера в доме престарелых
Мир
В МИД Франции заявили о возвращении к работе нормандского формата
Мир
Байден на выступлении в Атланте назвал президентом США Камалу Харрис 

Около 80 американцев оказались заперты в Афганистане без эвакуационных рейсов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 80 американцев не могут покинуть Афганистан из-за того, что «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в течение месяца не дает осуществлять эвакуационные рейсы. Об этом стало известно во вторник, 11 января.

Жили недружно: чем запомнился 2021-й
Почему борьба с пандемией не объединила страны, а конфликты и эскалации весь год только набирали обороты

На данный момент никакой информации о возобновлении рейсов пока нет. Катар обсуждает с талибами возможность возобновления полетов, но вопрос пока не решен, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Так, один из этих источников рассказал, что талибы требуют наличия у пассажиров виз для въезда в страну назначения. Другой источник утверждает, что талибы требуют предоставить на рейсах места для представителей движения, которые хотят покинуть страну, чтобы затем посылать денежные переводы своим семьям.

11 января официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн сообщила, что Штаты предоставят Афганистану дополнительный пакет гуманитарной помощи, его размер превысит $308 млн. Поставки гуманитарной помощи США будут вести напрямую через «независимые гуманитарные организации», подчеркнули в Белом доме.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отмечал, что признание мировым сообществом «Талибана» в качестве правительства Афганистана не может быть безусловным и обязательно должно иметь скоординированный характер.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022