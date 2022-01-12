Интернет-мошенники атаковали клиентов региональных банков

Вкладчики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) столкнулись с мошенническими атаками в соцсетях, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

В декабре эксперты по информационной безопасности выявили около 20 мошеннических ресурсов, имитирующих сайт УБРиР. Ссылки на них распространялись в соцсетях под видом официальной рекламы.

Мошенники заманивали клиентов банка, обещая бесплатные роллы и пиццу. Для этого на вредоносном сайте требовалось ввести номер карты и имя, а потом и SMS-код от банка якобы для подтверждения получения бонуса. Проходя несложную процедуру, жертва передавала злоумышленникам контроль над своим счетом и теряла деньги.

«Важно понимать, что мошенники научились обходить модерацию рекламных сообщений в социальных сетях и транслируют ссылки на фальшивые сайты прямо в ленту», — заявили в пресс-службе банка.

Ведущий аналитик отдела выявления цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско отметил, что УБРиР — не единственная финансовая организация, которая в последние месяцы столкнулась с подобного рода аферами. В частности, во второй половине 2021 года компания обнаружила массу ресурсов, предлагавших пиццу и суши от имени Альфа-банка и Почта Банка.

«В течение осени мы зафиксировали более 70 подобных ресурсов. Но в декабре сайты, нацеленные на клиентов УБРиР, действительно били все рекорды», — говорит Вураско.

Специалисты не исключают, что атаки на региональные банки могут стать трендом. Александр Вураско отметил, что обсуждаемая мошенническая схема легко адаптируется под любой банк. В региональных финансовых организациях злоумышленников подкупает то, что они, как правило, менее внимательно отслеживают фишинг, а их клиенты и обладают меньшим уровнем киберграмотности.

Подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

«Сыр в соцсетях: как мошенники атакуют клиентов региональных банков»