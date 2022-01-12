Губерниев высказался о смерти журналиста Зеленского

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался в своем Telegram-канале, узнав о смерти коллеги и друга Михаила Зеленского 11 января.

«Господи, Миша Зеленский умер... Больше 20-ти лет вместе работали, дружили. Боже мой, горе… Парню всего 46 было», — написал он.

О смерти журналиста и телеведущего Михаила Зеленского сообщил во вторник, 11 января, заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович. Причины произошедшего не уточняются.

12 января посольство РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской республике) подтвердило смерть телеведущего и факт взаимодействия с его родственниками по данному вопросу.

По словам адвоката Сергея Жорина, который познакомился и работал с Зеленским на программе «Прямой эфир», он был харизматичным профессионалом. Он отметил, что Зеленский всегда выглядел органично в любом телевизионном амплуа, что, по его мнению, было результатом тщательной подготовки и ответственного отношения к работе.