Курилы укрепили дивизионом «Бастионов»

На острове Матуа Курильских островов был размещен дивизион береговых ракетных комплексов «Бастион», который базируется на Камчатке. Об этом «Известиям» рассказали источники в военном ведомстве. Он входит в состав 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады.

Эта воинская часть подчиняется Объединенному командованию войск и сил на северо-востоке. Личный состав дивизиона «Бастионов» на Матуа постоянно ротируется. После определенного времени, проведенного на острове, солдат и офицеров отправляют на материк для отдыха, отметили собеседники «Известий».

В состав каждого дивизиона БРК входят четыре вездехода на колесном шасси с пусковыми установками — по две на каждом из них. Таким образом соединение обеспечивает залп из восьми ракет. Причем пусковые установки БРК можно быстро перезарядить, после чего повторить удар. В дивизионном комплекте также есть четыре транспортно-заряжающих машины, а также машины боевого управления и обеспечения боевого дежурства. Кроме того, в него входит мобильная загоризонтная РЛС обнаружения воздушных и надводных целей «Монолит-Б».

Военное ведомство уже сообщало, что расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» ТОФ были развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа в начале декабря прошлого года. Техника, личный состав и материалы были доставлены на остров большими десантными кораблями Тихоокеанского флота.

«Сейчас Минобороны сначала строит инфраструктуру, а потом уже размещает войска — это повышает боеготовность. На Матуа в короткие сроки был построен военный городок», — отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

При его возведении учитывалось, что плохая погода может на длительное время отрезать гарнизон острова от большой земли. Инфраструктура военного городка рассчитана на то, чтобы обеспечить автономную жизнь ракетчиков. Сейчас все работы по благоустройству помещений, предназначенных для несения службы, проживания и отдыха, завершены.

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«Матуа-часть: Курилы укрепили дивизионом комплексов «Бастион»