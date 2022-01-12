Управление Генпрокуратуры отчиталось о работе в сфере экологии за 2021 год

Генпрокуратура в ходе последней проверки шахт, которые начались после серии трагедий в угольных месторождениях в 2021 году, выявила около 3 тыс. нарушений законов. Об этом в интервью «Известиям» в преддверии 300-летия Генпрокуратуры рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере ГП РФ Антон Головин.

По его словам, масштабные нарушения экологии чаще всего фиксировались в 2021 году в лесной отрасли, при добыче полезных ископаемых, в сферах охраны атмосферного воздуха, водных объектов, земель, природно-заповедного фонда. Нередко только вмешательство прокурорских работников способствует улучшению экологической обстановки, препятствует уничтожению экосистем, предотвращает деградацию природной среды на отдельных территориях. Всего за 11 месяцев прошлого года по всей стране органы прокуратуры выявили более 260 тыс. нарушений природоохранного законодательства, возбуждено 1,7 тыс. уголовных дел.

Начальник управления отметил, что в ходе начавших проверок были пресечены факты отступлений исполнителей от проектных решений, сроков рекультивации, принятия результатов, не отвечающих требованиям экологической безопасности, а также нарушения контрактных обязательств, в том числе при оплате работ. Сейчас по инициативе Генпрокуратуры вносятся изменения в законодательство, предусматривающие необходимость подтверждения отсутствия влияния ликвидируемых объектов на природные компоненты после завершения работ.

Касательно экологических перспектив в наступившем году, Головин рассказал, что будут сосредоточены усилия на обеспечении законности при реализации вновь принятых нормативных правовых актов, в том числе в области экспорта древесины и внедрения наилучших доступных технологий, а также на эксперименте по квотированию выбросов в атмосферу в наиболее загрязненных городах страны. По его словам, уже сейчас организованы прокурорские проверки на предмет предупреждения браконьерского вылова ценных пород рыб, профилактики природных пожаров, готовности регионов к ним и разливам паводковых вод.

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