Прямой эфир
Мир
Politico раскрыла состав тайной помощи США Украине на $200 млн
Общество
Госдума поддержит законопроект о дистанционном медосмотре водителей
Мир
Следовавший в Анталью самолет S7 приземлился в Даламане из-за непогоды
Экономика
Треть регионов улучшили инвестиционную привлекательность в 2021 году
Мир
США выразили готовность обсудить с Финляндией и Швецией членство в НАТО
Мир
КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма «Омикрон»
Мир
Белоруссия назвала монтажом польскую запись переговоров с пилотом Ryanair
Общество
Спасать людей из горящего дома престарелых в Пушкине помогал школьник
Мир
Посольство РФ отвергло обвинения страны в кризисе безопасности

Актриса Милен Демонжо рассказала о новой комедии «Старческий дом»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комедия «Старческий дом» режиссера Тома Жилу, в которой снялись звездные ветераны — 86-летняя Милен Демонжо и 73-летний Жерар Депардье, будет участником в фестивале кинокомедий на горном курорте Альп- д’Юэз 17 – 23 января, в феврале выходит в прокат. Об этом «Известиям» сообщила Милен Демонжо, известная в России по ролям девушки Фантомаса в легендарной франшизе и Миледи в «Трех мушкетерах».

Кто смеется последним: лучшие комедии 2021 года
Бот, ставший личностью, финская комедия для русского народа, французские интеллектуалы и, конечно, «Круэлла»

«В основе картины — история молодого человека по имени Милан, которому тюремный срок за мелкое преступление заменили общественными работами в богадельне «Мимозы». Для него это действительно наказание, поскольку он терпеть не может старичье, но быстро находит с ним общий язык — особенно с нашей «бандой семерых» во главе с Депардье, которая там верховодит. Милан видит, что пенсионеры оказались жертвами дирекции, которая их грабит, и хочет им помочь», — рассказала Милен Демонжо.

По словам актрисы, фильм — одновременно смешной и очень трогательный, вызывающий слезы. Также она отметила работу Жерара Депардьё, назвав его великим актером и обворожительным отзывчивым человеком. Милен Демонжо считает, что эту комедию, рассчитанную на публику от 8 до 80 лет, надо смотреть в большом кинозале. Смех заразителен, когда ты смеешься вместе с другими, уверена она.

Милен Демонжо родилась в Ницце в русско-французской семье. Начинала карьеру фотомоделью у ведущих дизайнеров, включая Пьера Кардена. В 18 лет дебютировала в кино в фильме «Дети любви» режиссера Леонида Моги — уроженца Санкт-Петербурга Леонида Могилевского. Снималась также у Марка Аллегре, Отто Премингера, Дино Ризи, Андре Юнебеля, Роже Вадима, Марка Сименона, Бертрана Блие. Приезжала на Московский кинофестиваль. Автор десяти книг, среди которых биография ее матери «Харьковская сирень». Участвует в работе «Фонда Брижит Бардо», который оказывает помощь животным. Кавалер Ордена Почетного легиона.

Подробности — в эксклюзивном интервью «Известиям» от 12 января 10:00:

«Я сыграла Миледи с характером бесстрашной казачки»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022