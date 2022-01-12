Актриса Милен Демонжо рассказала о новой комедии «Старческий дом»

Комедия «Старческий дом» режиссера Тома Жилу, в которой снялись звездные ветераны — 86-летняя Милен Демонжо и 73-летний Жерар Депардье, будет участником в фестивале кинокомедий на горном курорте Альп- д’Юэз 17 – 23 января, в феврале выходит в прокат. Об этом «Известиям» сообщила Милен Демонжо, известная в России по ролям девушки Фантомаса в легендарной франшизе и Миледи в «Трех мушкетерах».

«В основе картины — история молодого человека по имени Милан, которому тюремный срок за мелкое преступление заменили общественными работами в богадельне «Мимозы». Для него это действительно наказание, поскольку он терпеть не может старичье, но быстро находит с ним общий язык — особенно с нашей «бандой семерых» во главе с Депардье, которая там верховодит. Милан видит, что пенсионеры оказались жертвами дирекции, которая их грабит, и хочет им помочь», — рассказала Милен Демонжо.

По словам актрисы, фильм — одновременно смешной и очень трогательный, вызывающий слезы. Также она отметила работу Жерара Депардьё, назвав его великим актером и обворожительным отзывчивым человеком. Милен Демонжо считает, что эту комедию, рассчитанную на публику от 8 до 80 лет, надо смотреть в большом кинозале. Смех заразителен, когда ты смеешься вместе с другими, уверена она.

Милен Демонжо родилась в Ницце в русско-французской семье. Начинала карьеру фотомоделью у ведущих дизайнеров, включая Пьера Кардена. В 18 лет дебютировала в кино в фильме «Дети любви» режиссера Леонида Моги — уроженца Санкт-Петербурга Леонида Могилевского. Снималась также у Марка Аллегре, Отто Премингера, Дино Ризи, Андре Юнебеля, Роже Вадима, Марка Сименона, Бертрана Блие. Приезжала на Московский кинофестиваль. Автор десяти книг, среди которых биография ее матери «Харьковская сирень». Участвует в работе «Фонда Брижит Бардо», который оказывает помощь животным. Кавалер Ордена Почетного легиона.

Подробности — в эксклюзивном интервью «Известиям» от 12 января 10:00:

«Я сыграла Миледи с характером бесстрашной казачки»