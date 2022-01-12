Школьница погибла после падения с балкона в Краснодаре

Кубанский следком проверяет обстоятельства гибели 14-летней девочки — школьница разбилась насмерть в Краснодаре в ночь с 9 на 10 января. Известно, что девочка упала с балкона многоэтажки по улице имени генерала Трошева.

По словам очевидцев, тело было найдено на крыше подъезда, ведущего в поликлинику — она расположена на первом этаже дома, где жила девочка. От полученных травм школьница скончалась на месте, сообщает ИА KrasnodarMedia. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как стало известно 3 января, из окна одного из домов на бульваре Мира в Кировске выпала 10-летняя девочка. По информации следствия, ребенок упал с высоты 12 м в результате несчастного случая — девочка выглянула с балкона и внезапно сорвалась. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. В момент инцидента дома находилась мать девочки.