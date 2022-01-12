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Билл Гейтс спрогнозировал спад распространения COVID-19

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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс во вторник, 11 января, выразил мнение, что широкое распространение «Омикрон»-штамма может вызвать снижение числа заражений и переход COVID-19 в разряд сезонных заболеваний.

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«Как только в той или иной стране пройдет вспышка заражений «Омикрон»-штаммом, в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений, и COVID-19 можно будет лечить как сезонный грипп», — написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, распространение данного варианта коронавируса создает серьезную нагрузку на систему здравоохранения стран, и большинство тяжелых случаев заболевания приходится на людей, не сделавших прививку. При этом основатель Microsoft подчеркнул, что благодаря «Омикрону» у многих выработается иммунитет к инфекции, который будет держаться по меньшей мере на протяжении года.

Он также отметил, что рано или поздно мир придет к тому, что от коронавирусной инфекции надо будет прививаться раз в год. В настоящий момент, по мнению Гейтса, предпосылок к появлению более заразного штамма COVID-19 нет, но исключать возможности его возникновения не следует.

Ранее в этот день глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что свыше половины населения Европы будет инфицировано штаммом коронавируса «Омикрон» в ближайшие 6–8 недель. Он добавил, что данный вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

Данные, собранные за последние недели, подтверждают, что «Омикрон» обладает высокой трансмиссивностью, поскольку мутации, которые он имеет, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека и он способен инфицировать даже тех, кто переболел или вакцинировался.

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