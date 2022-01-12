Театральная лаборатория «Пушка» будет работать на Камчатке

Театральная лаборатория «Пушка» откроется 21 января на Камчатке. Это эксперимент камчатского театра драмы и комедии, в котором артисты выступят в качестве режиссеров.

Участники лаборатории будут работать над своими эскизами всего несколько дней, но в результате у каждого из них получится маленький законченный спектакль, судьбу которого определят зрители, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«В театре отмечают, что это будут очень современные тексты, острым и злободневным языком рассказывающие о том, что волнует всех, — о любви, семье, отношениях, взрослении. Именно поэтому участники лаборатории приглашают также подростков и их родителей («Пушка» доступна по Пушкинской карте). Все пьесы будут рекомендованы для семейного просмотра, а у зрителей даже появится возможность стать частью этого театрального проекта», — рассказали в краевом министерстве культуры.