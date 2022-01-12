Канье Уэст собрался встретиться с Путиным в России

Канье Уэст — артист и предприниматель, экс-кандидат в президенты США, ныне известный как Йе, планирует поездку в Москву в этом году, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, провести «Воскресное богослужение» в качестве первого шоу в России и расширить свои деловые контакты, сообщил 11 января журнал Billboard.

По словам доверенного лица и стратегического советника артиста Амира Судана, план поездок Йе разрабатывается на весну или лето текущего года, в зависимости от его графика.

«Россия станет для Йе вторым домом. Он будет проводить там много времени», — заявил Судан.

Шоу «Воскресной службы» станет первым выступлением Йе в России за всю его 25-летнюю карьеру. По словам Судана, концерт и встреча с Путиным — это то, что Йе хотел сделать с тех пор, как он дебютировал в проекте «Воскресной службы» в 2019 году. «Воскресные богослужения», скорее всего, пройдут в театре «Крокус Сити Холл» или на Большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники». Йе планирует пригласить Путина посетить свое шоу в качестве специального гостя, добавил представитель Йе.

1 ноября Йе провел «Воскресную службу» с участием музыкантов Мэрилина Мэнсона и Джастина Бибера. Рокер Мэнсон был одет во всё белое и молился в микрофон вместе с Уэстом и поп-исполнителем Бибером, в то время как хор исполнял госпелы.

Также в ноябре 2021 года Уэст сравнил себя с Путиным, назвав себя «Молодым Путиным» во время интервью в популярном подкасте Drink Champs, заявив, что культура — это нефть, это энергия, а она — король культуры в течение последних 20 и следующих 2000 лет.

В октябре 2021 Канье Омари Уэст сменил имя. Теперь его зовут Йе (Ye), и у него нет ни среднего имени, ни фамилии.