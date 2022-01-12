Замерзающую на трассе семью спасли в Якутии

В Алданском районе Якутии на трассе чуть было не замёрзли пассажиры, у которых закончилось топливо. Инспекторы ДПС во время несения службы заметили автомобиль. Это произошло поздним вечером 6 января.

В иномарке находилась семья из трех человек, в салоне становилось уже прохладно. Температура воздуха на улице опустилась до минус 50 градусов, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе регионального ГИБДД. На участке дороги, где заглохло транспортное средство, отсутствовала сотовая связь. Кроме того, возможность встретить проезжающий транспорт на межселенной дороге практически отсутствовала, ближайшая автозаправочная станция находилась на расстоянии более 10 км.

Оценив ситуацию, полицейские приняли меры по оказанию помощи: автопатруль незамедлительно направился в ближайшую заправку за топливом.