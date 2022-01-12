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Пищеблоки пяти школ отремонтируют в Иркутске

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Новой посудой и техникой оснастили столовые 40 школ Иркутска в прошлом году. На эти цели потратили 18 млн рублей.

На условиях софинансирования из областного и городского бюджетов выполнили капремонт пищеблоков в четырех школах. Еще две столовые в школах № 14 и 20 отремонтировали за счет муниципальных средств. В этом году планируется провести модернизацию пищеблоков в пяти общеобразовательных учреждениях. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Напомним, Иркутская область получит федеральную субсидию на строительство трех школ в столице региона. Около 164 млн рублей поступит в 2022 году и около 437 млн рублей — в 2023-м. Речь идет о зданиях начальной школы № 75 на 200 мест (ул. Академическая, 5), начальной школы № 57 на 500 мест (ул. Ярославского, 380), начальной школы № 53 на 500 мест (ул. Севастопольская, 214).

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