Прямой эфир
Происшествия
В московском метро произошла драка с участием четырех человек
Мир
Медицинский вертолет рухнул возле церкви в Пенсильвании
Мир
«Аэрофлот» возобновит полеты в три города Казахстана с 15 января
Общество
В Москве выдали первый «паспорт негражданина» России
Мир
В США оценили возможность достижения компромисса с РФ по вопросу расширения НАТО
Экономика
Нуланд заявила о работе с ФРГ и ЕС над задержкой запуска СП-2
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма «Омикрон»
Мир
Белоруссия назвала монтажом польскую запись переговоров с пилотом Ryanair
Общество
Спасать людей из горящего дома престарелых в Пушкине помогал школьник
Мир
Посольство РФ отвергло обвинения страны в кризисе безопасности

Три новых природных территории создадут в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии до 2024 года планируют создать три новых особо охраняемых природных территории. По нацпроекту «Экология» планируют основать заповедник «Большое Токко», федеральный заказник «Лаптевоморский» и национальный парк «Момский».

Республика является одним из немногих регионов, где охрана природы возведена в ранг государственной политики. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе правительства Якутии. Здесь действует система особо охраняемых природных территорий, которая объединяет 235 ООПТ. Из них семь имеют федеральное значение, в том числе национальный парк «Ленские столбы», всемирное наследие ЮНЕСКО. 130 объектов признаны ООПТ регионального значения, 98 — местного-муниципального.

Напомним, Минприроды «на этапе идеи и предложения» изучает возможность укрупнения заповедников и нацпарков. Один из возможных сценариев преобразования системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в свете принятия Стратегии развития ООПТ до 2030 года предполагает роспуск 20 федеральных учреждений, управляющих природными территориями, и сокращение более 400 сотрудников.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022