Три новых природных территории создадут в Якутии

В Якутии до 2024 года планируют создать три новых особо охраняемых природных территории. По нацпроекту «Экология» планируют основать заповедник «Большое Токко», федеральный заказник «Лаптевоморский» и национальный парк «Момский».

Республика является одним из немногих регионов, где охрана природы возведена в ранг государственной политики. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе правительства Якутии. Здесь действует система особо охраняемых природных территорий, которая объединяет 235 ООПТ. Из них семь имеют федеральное значение, в том числе национальный парк «Ленские столбы», всемирное наследие ЮНЕСКО. 130 объектов признаны ООПТ регионального значения, 98 — местного-муниципального.

Напомним, Минприроды «на этапе идеи и предложения» изучает возможность укрупнения заповедников и нацпарков. Один из возможных сценариев преобразования системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в свете принятия Стратегии развития ООПТ до 2030 года предполагает роспуск 20 федеральных учреждений, управляющих природными территориями, и сокращение более 400 сотрудников.