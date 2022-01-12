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Следовавший в Анталью самолет S7 приземлился в Даламане из-за непогоды
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Следовавший в Анталью самолет S7 приземлился в Даламане из-за непогоды

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Самолет авиакомпании S7, следующий из Москвы в турецкую Анталью, совершил посадку на запасном аэродроме в Даламане. Экипаж принял такое решение в связи с плохими условиями в аэропорту назначения. Об этом во вторник, 11 января, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейс 3741 из Даламана в Анталью запланирован на 02:30 мск, однако точное время вылета будет зависеть от погоды в Анталье, уточнили в S7.

Всех пассажиров, ожидающих отправки, обеспечат питанием и напитками. Туристам, ожидающим вылета из Антальи в российскую столицу, также предоставят необходимое продовольствие. Предлагается размещение в гостинице, подчеркнули в авиакомпании.

Ранее, 10 января, более 70 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Так, в аэропорту Домодедово задержали 19 рейсов и один отменили. В Шереметьево 14 рейсов задержали и 26 отменили. В аэропорту Внуково изменили время вылета 12 рейсов.

6 января стало известно, что в Калуге из аэропорта на ночь выгнали 90 пассажиров. Авиапассажиры пытались улететь в Симферополь, но не смогли этого сделать из-за поломки самолета. При этом авиакомпания не предоставила пассажирам в чрезвычайной ситуации ни питания, ни ночлега.

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