Красноярский край получит 37,5 млн рублей на школьный туризм

Программу развития школьного туризма в этом году впервые запустят в 18 регионах РФ, в том числе в Красноярском крае. Регион получит 37,5 млн рублей (пятое место по объему финансирования).

«На данный момент мы разрабатываем механизм финансирования поездок для школьников. По нашим подсчетам, в 2022 году в Красноярском крае программой смогут воспользоваться порядка 7,5 тыс. детей. Предполагается, что будет объявлен конкурс среди региональных туроператоров на организацию путешествий по территории края с одной или несколькими ночевками и различными экскурсионными программами», — прокомментировала руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина, передает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее в Красноярске появилась самая длинная в России лестница. Она длится от улицы Базайской до вершины Торгашинского хребта. Протяженность составляет 1100 м, общее количество ступеней — 1668, перепад высот — 240 м. Лестница объединила Торгашинский хребет и Красноярские Столбы, две достопримечательности, в единый туристический кластер.