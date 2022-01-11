Паромную переправу Холмск–Ванино закроют из-за непогоды

Паромная переправа Холмск–Ванино (единственный морской путь между Сахалином и материком) во вторник вечером, 11 января, отправит все суда в порт Хабаровского края и закроется в связи с прогнозируемой непогодой.

В компании рассказали, что возобновить работу переправы планируется во второй половине суток 15 января. Об этом сообщили ИА SakhalinMedia в Сахалинском морском пароходстве.

Напомним, ранее управление МЧС объявило штормовое предупреждение в 12 районах Сахалина и Курил. Синоптики обещают 12 января подход к островам циклона, который принесет метель и сильный ветер.