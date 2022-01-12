Посольство РФ отвергло обвинения страны в кризисе безопасности

Заявление американской администрации о том, что кризис безопасности вызвала Россия — это переворачивание фактов. Об этом заявили в посольстве России в Соединенных Штатах во вторник, 11 января.

Таким образом в посольстве ответили на заявление первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман, что необходим ответ на «созданный Россией кризис безопасности».

«Заявление замгоссекретаря о «кризисе безопасности, вызванном Россией», — в добрых традициях администрации США. Официальные лица часто переворачивают факты с ног на голову», — говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.

Посольство РФ сравнило это высказывание с «безосновательным заявлением бывшего министра обороны, который в 2014 году указал, что Россия стоит на пороге НАТО».

11 января российское посольство в США раскритиковало подход Вашингтона в переговорах и отвергло заявления американской стороны о том, что Москва якобы может прибегнуть к дезинформации о дискуссии в Женеве. По заявлению дипмиссии, подход Вашингтона говорит о деградации культуры переговоров.

10 января представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты готовятся к «распространению Россией дезинформации» об итогах переговоров о стратегической стабильности. Она отметила, что консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, были откровенными.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве 10 января, они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.