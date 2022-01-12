Прямой эфир
Происшествия
В московском метро произошла драка с участием четырех человек
Мир
Медицинский вертолет рухнул возле церкви в Пенсильвании
Мир
«Аэрофлот» возобновит полеты в три города Казахстана с 15 января
Общество
В Москве выдали первый «паспорт негражданина» России
Мир
В США оценили возможность достижения компромисса с РФ по вопросу расширения НАТО
Экономика
Нуланд заявила о работе с ФРГ и ЕС над задержкой запуска СП-2
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма «Омикрон»
Мир
Белоруссия назвала монтажом польскую запись переговоров с пилотом Ryanair
Общество
Спасать людей из горящего дома престарелых в Пушкине помогал школьник
Мир
Посольство РФ отвергло обвинения страны в кризисе безопасности

Посольство РФ отвергло обвинения страны в кризисе безопасности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление американской администрации о том, что кризис безопасности вызвала Россия — это переворачивание фактов. Об этом заявили в посольстве России в Соединенных Штатах во вторник, 11 января.

«Мы слишком долго «уговаривали» наших собеседников»
Замглавы МИД России Сергей Рябков — о предстоящих переговорах с американцами по гарантиям безопасности, дипломатическом конфликте с США и перспективах встречи президентов

Таким образом в посольстве ответили на заявление первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман, что необходим ответ на «созданный Россией кризис безопасности».

«Заявление замгоссекретаря о «кризисе безопасности, вызванном Россией», — в добрых традициях администрации США. Официальные лица часто переворачивают факты с ног на голову», — говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.

Посольство РФ сравнило это высказывание с «безосновательным заявлением бывшего министра обороны, который в 2014 году указал, что Россия стоит на пороге НАТО».

11 января российское посольство в США раскритиковало подход Вашингтона в переговорах и отвергло заявления американской стороны о том, что Москва якобы может прибегнуть к дезинформации о дискуссии в Женеве. По заявлению дипмиссии, подход Вашингтона говорит о деградации культуры переговоров.

10 января представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты готовятся к «распространению Россией дезинформации» об итогах переговоров о стратегической стабильности. Она отметила, что консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, были откровенными.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве 10 января, они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022