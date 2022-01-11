Отделения старейшей больницы Нижнего Тагила отремонтируют в 2022 году

В Нижнем Тагиле в 2022 году пройдет ремонт в ряде отделений старейшей больницы города — Демидовской. Готовность к капитальным работам оценили в правительстве Свердловской области.

В понедельник, 10 января, в медучреждении побывал глава минздрава Андрей Карлов. Он осмотрел отделения гинекологии и хирургии, первое из которых решено капитально отремонтировать, а во втором заменить всю старую мебель.

Как рассказали в пресс-службе больницы, также был поднят вопрос приобретения нового эндоскопического комплекса и подготовки проекта для капремонта операционного блока.

По данным ТагилСити.ру, осенью 2021 года Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о выделении средств на ремонт гинекологического отделения больницы. Речь шла о 21 млн рублей. После обновления отделение будет рассчитано на 60 коек, там обустроят смотровые и процедурные кабинеты. Прекращать плановый прием во время ремонта не планируется.

Демидовская больница была открыта более 250 лет назад. Она обслуживает территорию, на которой проживают несколько десятков тысяч человек.