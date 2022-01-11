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Четыре десятка дел возбудили на управляющие компании в Волгограде

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В Волгограде в отношении управляющих компаний возбудили более 40 уголовных дел. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, организации подозреваются в подделке протоколов общих собраний собственников помещений МКД, благодаря чему дома уходили в ведение той или иной управляющей компании.

На рейдерский захват массово жаловались жители Центрального, Дзержинского и Кировского районов города. В материалах фигурируют управляющие компании ООО «УК «Сириус» и ООО «Новый дом».

«Указанные факты стали основанием для возбуждения уголовных дел по ст. 327 Уголовного кодекса РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», — рассказали в ведомстве.

На сегодняшний день возбуждено более 40 уголовных дел. Расследование продолжается.

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