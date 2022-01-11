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Спасать людей из горящего дома престарелых в Пушкине помогал школьник
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Спасать людей из горящего дома престарелых в Пушкине помогал школьник

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Эвакуировать постояльцев из горящего дома престарелых в подмосковном Пушкине помогал 11-летний школьник Никита Корнеев. Он вместе со спасателями выводил пожилых людей из здания во время пожара вечером 11 января.

«Молодцы, все сработали оперативно. Даже у меня 11-летний ребенок помогал доводить пенсионеров из дома престарелых в машину скорой помощи. И с сотрудниками МЧС на носилках переносил их. Всё прошло хорошо, всех людей спасли, все живы-здоровы», — рассказала мать мальчика «Известиям».

Пожар в доме престарелых на улице Школьной в Пушкине произошел вечером 11 января. По предварительным данным, загорелась крыша, огнем было охвачено 450 кв. м. Эвакуированы были 46 постояльцев и 11 сотрудников.

В Минздраве Московской области сообщили, что доставленные в больницу после пожара постояльцы дома престарелых и сотрудники учреждения находятся в удовлетворительном состоянии.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. По поручению прокурора региона Сергея Забатурина на место происшествия выехал городской прокурор Андрей Чижов.

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