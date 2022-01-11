В московском метро произошла драка с участием четырех человек

В Московском метрополитене во вторник, 11 января, на станции «Электрозаводская» в вагоне произошла драка.

По нашим данным, трое мужчин накинулись на одного пассажира, избили его, а потом скрылись с места происшествия. Предположительно, они покинули вагон на станции «Семеновская».

Очевидцы сообщили об инциденте машинисту, который передал информацию полицейским. Сейчас идут поиски участников потасовки.

Ранее, 1 января, в Москве произошла массовая драка с поножовщиной. Конфликт, по предварительным данным, возник из-за бутылки коньяка. В больницу были доставлены двое пострадавших с ножевыми ранениями. По подозрению в причастности к конфликту полицейские задержали 10 человек.