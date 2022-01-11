Возбуждено дело после нападения на ребенка во Владивостоке

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего — шестилетнего мальчика. Резонансный случай зарегистрирован в одном из многоэтажных домов на проспекте Красного Знамени во Владивостоке.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 127 УК РФ. По данным следствия, 9 января на лестничной площадке первого этажа ребёнка схватил обеими руками взрослый мужчина и стал удерживать. На ногах мальчика были коньки, кроме того, силы были неравны. Мальчик закричал, и действия мужчины были пресечены появившимся в подъезде очевидцем, сообщает ИА PrimaMedia.

Расследование уголовного дела продолжается. Идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

