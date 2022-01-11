Прямой эфир
Происшествия
В московском метро произошла драка с участием четырех человек
Мир
Медицинский вертолет рухнул возле церкви в Пенсильвании
Мир
«Аэрофлот» возобновит полеты в три города Казахстана с 15 января
Мир
В Сети появилось видео атаки радикалов на курсантов в Казахстане
Мир
В США оценили возможность достижения компромисса с РФ по вопросу расширения НАТО
Мир
В ЕС предупредили о вреде слишком частой ревакцинации для иммунитета
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма «Омикрон»
Армия
Около 3 тыс. военных начали учения на западе России
Общество
«Тенгизшевройл» восстановила нефтедобычу в Казахстане
Общество
Пассажирка рассказала о задержках рейсов в аэропорту Симферополя

Возбуждено дело после нападения на ребенка во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего — шестилетнего мальчика. Резонансный случай зарегистрирован в одном из многоэтажных домов на проспекте Красного Знамени во Владивостоке.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 127 УК РФ. По данным следствия, 9 января на лестничной площадке первого этажа ребёнка схватил обеими руками взрослый мужчина и стал удерживать. На ногах мальчика были коньки, кроме того, силы были неравны. Мальчик закричал, и действия мужчины были пресечены появившимся в подъезде очевидцем, сообщает ИА PrimaMedia.

Расследование уголовного дела продолжается. Идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022