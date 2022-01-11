Кулеба и Блинкен согласовали шаги двух стран в отношении России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 11 января, в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили дальнейшие совместные действия, учитывая следующие дипломатические контакты с РФ в формате Совета НАТО–Россия и Постоянного совета ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен обсудили дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, в частности жесткие экономические санкции против РФ и практическое укрепление обороноспособности вооруженных сил Украины», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что Киев и Вашингтон подтвердили приверженность принципу «никаких договоренностей по Украине без Украины».

В ведомстве также отметили, что глава Госдепа поделился со своим украинским коллегой содержанием российско-американских переговоров в Женеве 10 января.

Тем же днем в Женеве прошли переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности. Они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.

11 января в Кремле заявили, что не видят повода для оптимизма после состоявшихся переговоров. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял Москву на переговорах, оценивает сам факт разговора позитивно.

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе — заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.