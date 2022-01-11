Прямой эфир
Происшествия
В московском метро произошла драка с участием четырех человек
Мир
Медицинский вертолет рухнул возле церкви в Пенсильвании
Мир
«Аэрофлот» возобновит полеты в три города Казахстана с 15 января
Мир
В Сети появилось видео атаки радикалов на курсантов в Казахстане
Мир
В США оценили возможность достижения компромисса с РФ по вопросу расширения НАТО
Мир
В ЕС предупредили о вреде слишком частой ревакцинации для иммунитета
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма «Омикрон»
Армия
Около 3 тыс. военных начали учения на западе России
Общество
«Тенгизшевройл» восстановила нефтедобычу в Казахстане
Общество
Пассажирка рассказала о задержках рейсов в аэропорту Симферополя

Кулеба и Блинкен согласовали шаги двух стран в отношении России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 11 января, в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили дальнейшие совместные действия, учитывая следующие дипломатические контакты с РФ в формате Совета НАТО–Россия и Постоянного совета ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Пускать не велено: саммит в Женеве расстроил украинские власти
Киев не пригласили на переговоры о будущем Украины

«Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен обсудили дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, в частности жесткие экономические санкции против РФ и практическое укрепление обороноспособности вооруженных сил Украины», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что Киев и Вашингтон подтвердили приверженность принципу «никаких договоренностей по Украине без Украины».

В ведомстве также отметили, что глава Госдепа поделился со своим украинским коллегой содержанием российско-американских переговоров в Женеве 10 января.

Тем же днем в Женеве прошли переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности. Они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.

11 января в Кремле заявили, что не видят повода для оптимизма после состоявшихся переговоров. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял Москву на переговорах, оценивает сам факт разговора позитивно.

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе — заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022